        Otomobil 8 metreden düştü! | Son dakika haberleri

        Otomobil 8 metreden düştü!

        İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Yaralanan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Otomobil 8 metreden düştü!
        Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil rampadan hızla inerek duvara çarptı.

        DHA'nın haberine göre daha sonra da 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza saat 04.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi’ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sahilyoluna gitmek isteyen otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Hızla rampadan inen otomobil sitenin bahçe duvarına çarptıktan sonra 8 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Sesleri duyan bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazada yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

