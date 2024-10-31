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        Haberler Gündem Güncel Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:18
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        Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde E.K'nin kullandığı otomobil, Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Oğuzhan Polat (16), M.E.P, K.D. ve Y.E.P. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Polat yaşamını yitirdi.

        Polat'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #trafik kazası
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