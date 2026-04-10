Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 26 yaşındaki Senanur Turan hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Abdullah T. (29) idaresindeki otomobil Isparta-Antalya yolu Çamlıdere köyünde Bilal Yaşar A. (27) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden kişinin Senanur Turan (26) olduğu belirlendi. Otomobil şoförü Abdullah Turan (29) ile beraberindeki Halil İbrahim Şen (32), Ramazan Turan (4), Asaf Turan (6) ile kamyon şoförü B.Y.A. (27) yaralandı. Yaralılar Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Bilal Yaşar A'yı gözaltına aldı.
Kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
