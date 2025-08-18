Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil köprüden uçtu! Can kayıpları var! | Son dakika haberleri

        Otomobil köprüden uçtu! Can kayıpları var!

        Sivas'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil köprüden uçtu. Kazada sürücü Mustafa Daşdemir ile eşi Fadime Daşdemir hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 16:05 Güncelleme: 18.08.2025 - 16:05
        Otomobil köprüden uçtu! Can kayıpları var!
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köprüden dereye yatağına uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Daşdemir ile eşi Fadime Daşdemir hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Daşdemir’in kontrolünü yitirdiği otomobil, köprüden dere yatağına uçtu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Daşdemir ve yanındaki eşi Fadime Daşdemir’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Daşdemir çiftinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
