Af yasası son dakika bugün ne oldu?

İHA

Kütahya'da yoldan çıkan ve elektrik direği ile ağaca çarpan otomobil içerisindeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralındı.

Feci kaza, saat sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya gelmekte olan sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil kontrolden çıktı. Otomobil ilk olarak elektrik direğine daha sonra refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada araç içerisinde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin kimlik belirleme çalışması sürüyor.