        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil şarampole uçup ağaçlara çarptı: 2 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil şarampole uçup ağaçlara çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

        Erzurum'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçup ağaçlara çarptı. Kazada aynı aileden 7 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Afşin ile Ahmet Efe Afşin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 5 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Şarampole uçup ağaçlara çarptı: 2 ölü
        Erzurum'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole uçup, ağaçlara çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

        OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

        DHA'daki habere göre kaza; saat 18.00 sıralarında Pasinler–Erzurum kara yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda Muhammed Afşin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole uçup, ağaçlara çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

        Kazada ağır yaralanan sürücü ile yolcu konumunda bulunan aynı aileden Ayşe Afşin, Ahmet Efe Afşin, Ayşe Afşin, Emirhan Afşin, Ömer Ali Afşin ve Celil Afşin, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Afşin ve Ahmet Efe Afşin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        5 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Tedavisi süren 5 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

