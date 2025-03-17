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        Otomobil servisinde dehşet anları!

        İzmir'de bir otomobil servisinde dehşet anları yaşandı. Olayda 9 şüpheli, sahibini darp ettikleri iş yerini yağmaladı. Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:48
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        Otomobil servisinde dehşet anları!
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        İzmir'in Buca ilçesinde, sahibini darp ettikleri iş yerini yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11 Mart'ta İnönü Mahallesi'nde F.A'nın (37), iş yerine zorla giren şüphelilerce darp edilmesi ve dükkandaki kompresör makinesinin yağmalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, olaya karışan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile yağmaladıkları kompresör makinesi ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, B.A, Y.İ.B, A.S. ve M.I. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin olay yerine 2 ayrı araçla gelmesi, zanlılardan birinin kompresör makinesini araca yüklemesi, itiraz eden iş yeri sahibini darp edip silah çekmeleri yer alıyor.

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