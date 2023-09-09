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        Haberler Gündem Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü - Güncel haberler

        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına uçan otomobildeki 26 yaşındaki Zehra ile çocukları 1 yaşındaki İshak ve 2 yaşındaki Seyit Süleyman yaşamını yitirdi, 36 yaşındaki baba Ali İnan kendi imkanıyla kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 00:34 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:34
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        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
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        Kaza, akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı Sıralı Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Ali İnan yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

        Kazada, sürücü Ali İnan kendi imkanlarıyla sudan çıkarak çevredekilerden yardım isterken, anne Zehra ile çocukları Seyit Süleyman ve İshak İnan otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ANNE İLE İKİ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        Bölgeye gelen ekiplerin vinç yardımı ile başlattığı çalışmalar sonucu sudan çıkarılan otomobilde anne ve iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Anne ile iki çocuğunun cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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