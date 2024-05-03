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        Haberler Gündem Ankara Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Ankara'da kontrolden çıkıp otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü U.C. hayatını kaybetti. Motosikletin çarptığı otomobil de şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:55
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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara-Eskişehir karayolu Yukarıyurtçu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Polatlı yönüne giden U.C. yönetimindeki motosiklet, aynı yöndeki otomobile arkadan çarptı. Motosiklet ve sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Yaklaşık 10 metre savrulan motosiklet sürücüsü, yerde hareketsiz kaldı.

        Otomobil ise çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, U.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Devrilen otomobil de şarampolden vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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