Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Arıkan (45) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen İ.K.K.’nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sürücülerden Arıkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan D.K., isimli şahsı ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayda araçların hurdaya dönmesi ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerin ardından Arıkan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.