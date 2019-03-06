ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors (GM) Ohio fabrikasında Chevrolet Cruze üretimine bugün son veriyor.
GM, 2018 yılının kasım ayında biri Kanada'da olmak üzere Kuzey Amerika'da tam 5 fabrikasını kapatacağını ve 15,000 kişiyi işten çıkaracağını belirtmişti. Bunu, başta Magna olmak üzere şirketin önemli tedarikçileri takip etmişti. Şirket, mayıs ayında da Maryland'deki White Marsh ve Pensilvanya'da bulunan West Chester fabrikasını kapatacak.
ABD Başkanı Donald Trump bu kararlar sonrası General Motors'u tehdit ederek teşvikleri keseceğini söylemiş ve Fed'in faiz politikasına da çatmıştı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018
GM yetkilileri şirketin üretim planlamasında sorun olmadığını hatta programın önünde olduğunu belirtse de işçi sendikası UAW şirketin toplu iş sözleşmesini ihlal ettiğini söylüyor. UAW, 2015 yılındaki anlaşmayı ihlal ederek binlerce işçinin görevine son veren GM'ye üretimi durdurma ve binlerce çalışanı işten çıkarma kararı nedeniyle dava açtı.
UAW, federal yargıçtan GM'in Michigan, Ohio ve Maryland’deki üç fabrikayı kapatma kararını geri çekmesini ve çalışanların zararlarını karşılamasını istedi. Fabrikadaki işçiler saatte ortalama 20 ila 30 dolar arasında kazanıyordu.
GM, Detroit Hamtramck fabrikasında daha önce Haziran ayında üretimi durdurmayı planladığını söyledikten sonra geçen ay Ocak 2020'ye kadar üretimi uzattığını söyledi.
UAW, GM'nin 3 Mayıs'ta Maryland'deki White Marsh fabrikasında ve 1 Ağustos'ta ise Michigan'daki Warren Transmission fabrikasında üretime son vereceğini açıkladı. GM'in Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Oshawa montaj fabrikası yıl sonuna kadar üretime son verecek.
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