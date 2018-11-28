Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getiren Donald Trump, daha sonra gözünü Alman otomotiv endüstrisine dikmişti.

Avrupa'nın ihracatının yüzde 30'unu yaptığı ABD pazarında yüzde 8 ağırlığa sahip olan üç büyük marka Volkswagen, Mercedes ve BMW için sert ithalat vergileri getireceği yaz aylarında konuşulan Trump, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” demişti.

Trump'ın bu tavrının arkasında iki neden var. İlki ABD'nin Avrupa Birliği çıkışlı binek araçlara yüzde 2.5 vergi uygularken, ABD çıkışlı araçlara Avrupa'nın yüzde 10'luk vergi uygulaması ve bunun indirilmesi ya da tamamen kaldırılması.

Diğer neden de Trump'ın seçim vaatleri.

Ekim 2016'da Michigan'daki mitinginde bir konuşma yapan Trump, "Eğer seçilirsem tek bir fabrika bile kapanmayacak. Fabrikalar bu ülkeye geri gelecek. Yeniden işiniz olacak. Size söz veriyorum, size söz veriyorum." demişti.

Oysa tam tersi oldu.

Trump'ın ithal araçlara gelecek haftadan itibaren ek vergi getirebileceği belirtilirken, sokaklardan silinecek kadar cepheleşilen Alman üreticilerden BMW, ülkeye motor üretimi yapacak 2. fabrikasını açmayı düşündüğünü açıkladı. ABD otomotiv endüstrisinin lokomotif şirketlerinden General Motors ise dün itibarıyla aralarında Michigan ve Ohio'nun da olduğu ABD'deki 4 fabrikasını kapatacağını ve 14 binden fazla çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Dün gece Twitter'dan karara sert çıkan Trump, "General Motors ve CEO'su Mary Barra, Ohio, Michigan ve Maryland'daki fabrikalarını kapatma kararıyla beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Meksika ve Çin'de ise kapanan hiçbir şey yok. ABD, GM'yi kurtardı ve aldığımız teşekkür bu! Şimdi elektrikli arabalar dahil GM'ye yönelik tüm teşvikleri kesmeyi değerlendiriyoruz. GM, yıllar önce Çin'de fabrikalar kurarak büyük bir bahise girdi. Bu bahisten kazançlı çıkacağını düşünmüyorum. Ben Amerikan işçilerini korumak için buradayım." dedi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018

Trump'ın tehdidi sonrası GM hisseleri yüzde 4 düşüşle başladığı günü 2.5 puan kayıpla kapattı.

Peki Trump'ın bahsettiği teşvik ne? Aslında General Motors'a özel böyle bir teşvik yok. Tüm otomotiv firmalarına plug-in araç satışında 7500 dolar vergi indirimi sağlanıyor fakat bu para şirkete değil tüketiciye gidiyor.

1 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

200 bin araç satışından sonra bu teşvik de azalıyor ve ortadan kalkıyor. Tesla bu kotayı doldurmuş durumda. GM de yıl sonunda kotayı dolduracak ve gelecek 2 sene daha az indirim alacak.

Bununla birlikte Trump'ın ek vergileri otomobil endüstrisinde girdi maliyetlerini artırmış durumda. Otomobil üreticileri 35 ila 48 milyar dolar mali yük getirecek vergi düzenlemesine tepki gösterirken, özellikle de sedan araçlarda kâr marjlarında düşüş keskin.

General Motors sedanda en fazla kapasiteye sahip üreticilerden biri. Firmanın yeniden yapılanma planları da SUV tipi araçlara yoğunlaşarak, sürücüsüz ve diğer trend teknolojileri geliştirmeye

Ford ve GM politikaların şirkete 1'er milyar dolara mâl olduğunu belirtiyor.

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