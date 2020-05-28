AA

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasındaki Sakarya, ocak-nisan döneminde 1 milyar 352 milyon 262 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Sakarya'nın ocak-nisan ihracatının, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,9 düştüğü belirtildi.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan kentten, yılın ilk 4 ayında 137 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 352 milyon 262 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisi ile diğer sektörlerin de katkısıyla ülke ekonomisine güç katmayı sürdürüyor.

İHRACATTA EN BÜYÜK PASTA "OTOMOVİV" SEKTÖRÜNDE

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ocak-nisan ihracatındaki en büyük payı, yüzde 90,4 ile yine otomotiv sektörü oluşturdu.

Sektörün ilk 4 aylık dönemdeki ihracatı, otomotiv fabrikalarının koronavirüs yüzünden üretime ara vermesi nedeniyle 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 27,30 azalarak 1 milyar 222 milyon 611 bin dolar oldu.

Şehrin ihracatında ikinci sırada 24 milyon 130 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller" yer aldı. Bu sektörü 15 milyon 130 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 14 milyon 765 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 14 milyon 579 bin dolarla "makine ve aksamları" izledi.

Bu sektörler içinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla en çok ihracat artışı, yüzde 11,59'luk oranla demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

İlk 4 aylık dönemde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke 192 milyon 346 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 5'lik artış oldu.



Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 136 milyon 559 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri 116 milyon 815 bin dolarla İspanya, 106 milyon 77 bin dolarla Almanya, 95 milyon 977 bin dolarla İtalya, 77 milyon 61 bin dolarla ABD izledi.

"TÜRK EKONOMİSİ BU DÖNEMDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Türkiye'nin değil, tüm ülkelerin ekonomik olarak da olumsuz etkilendiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Salgınının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler nedeniyle üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir dönemin yaşandığına işaret eden Altuğ, "Krizin küresel olması nedeniyle bu süreç özellikle ihracatçılarımızı da olumsuz etkiledi. Sakarya'nın da ekonomik hafızasında tekrar yaşanmasını istemeyeceğimiz nitelikte yerini alacak bir gerileme söz konusu." diye konuştu.

Altuğ, Kovid-19 nedeniyle ihracattaki gerilemenin nisan ayında en dip seviyelerde yaşanmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Normalleşme süreciyle de ihracatımızda yine artışlar yaşanmaya başlayacaktır. Bunun geçici bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Bu dönemin ardından kurulacak yeni dünya sisteminde Türkiye'nin ve Sakarya'nın ön sıralarda yer alacağına inanıyoruz.

İhracat rakamlarında görülen bu gerileme iş dünyasını ümitsizliğe sevk etmemelidir. Süreç normale döndüğünde bugünleri fazlasıyla telafi edeceğiz. Türk ekonomisi bu dönemden güçlenerek yepyeni çıkacaktır. Bugüne kadar mücadele ettiği tüm kriz dönemlerini başarıyla atlatan ve küresel krizler karşısında dirençli bir yapısı bulunan Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları da geride bırakacağına inanıyoruz."

Akgün Altuğ, azim, kararlılık ve büyük fedakarlıklarla üreterek, istihdam sağlayarak, ihracat yaparak, değer oluşturarak yükü sırtlanan iş dünyasına güvendiklerini sözlerine ekledi.