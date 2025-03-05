Otomotiv şirketleri şubat ayında borsada fren yaptı

Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı risklerin devam etmesi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Global ölçekte enflasyonla mücadeleye paralel olarak resesyon endişelerinin de sürmesi, piyasalarda yön belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor.

Trump'ın tarife adımları ticaret savaşlarının derinleşebileceğine yönelik kaygıları beslerken, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelimini artırıyor.

Küresel çerçevede yaşanan bu dengesizliklerin yurt içi piyasalarına yansımaları izlenirken, sektörel bazda hisse fiyatlarında yaşanan gerilemeler göze çarptı.

Şubat ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin de hisse fiyatı geriledi.

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Şubat ayında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Karsan Otomotiv yüzde 14,8 ile hisseleri en çok değer kaybeden otomotiv şirketi oldu. Şirket geçen ay, İtalya'nın Campania Bölge İdaresi ve toplu taşımadan sorumlu birimi ACAMIR ile imzaladığı sözleşme kapsamında, 42 adet yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelini yıl sonuna kadar teslim edeceğini duyurmuştu.

Ayrıca İtalya'yı stratejik bir konum olarak belirleyen şirket, bu ülkede varlığını artırmaya yönelik girişimlerine devam ederek, Floransa Büyükşehir Belediyesine 12 adet yüzde 100 elektrikli e-JEST model aracını düzenlediği törenle teslim etmişti.

HİSSE DEĞERLERİ GERİLEDİ

Geçen ay Tofaş hisseleri yüzde 12,4, Tümosan Motor ve Traktör hisseleri yüzde 9,6, Anadolu Isuzu hisseleri yüzde 8,8 düşüş yaşarken, Doğuş Otomotiv yüzde 8, Ford Otosan yüzde 5,1, Otokar yüzde 5 ve TürkTraktör de yatırımcısına yüzde 2,9 kaybettirdi.

Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı yatırımcı sunumunda 2025 yılı hedeflerini duyurdu. Şirket, 2025 yılında yurt içi satış adedini 110-130 bin adet aralığında beklediğini açıkladı. Şirketin geçen yıl yurt içi satışları 143 bin 700 adet olmuştu. Sunumda, geçen yıl 33 bin 600 olan ihracat adedinin, bu yıl ise 70-90 bin aralığına çıkacağı öngörüldü.

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Kuveyt Türk ve Tümosan, tarımsal yatırıma ve üretime destek olmak amacıyla işbirliğine imza atmıştı.

Anadolu Isuzu'nun AOS markasıyla pazara sunduğu yenilikçi ve çevreci elektrikli küçük kamyonu BIG.e'nin seri üretimi başladı. 9,4 kilovat gücündeki elektrik motoru üç farklı batarya kapasitesine sahip aracın, 10,5 kilovat bataryayla 100 kilometre, 15,7 kilovat bataryayla 135 kilometre ve 21 kilovat bataryayla 170 kilometre menzil sağlayabildiği bilgisi paylaşılmıştı.