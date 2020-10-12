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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),Ocak-Eylül dönemine ait verileri paylaştı. Yılın ilk 9 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 854 bin 227 adet, otomobil üretimi yüzde 18 azalarak 575 bin 761 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 878 bin 163 adete ulaştı.

Bu dönemde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 33 azalarak 616 bin 120 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 30 oranında azalarak 417 bin 45 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 38 azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 23 azalarak 9 bin 520 adet olarak gerçekleşti.

Eylül ayında Türk otomotiv sanayisinin toplam üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 142 bin 129 adet olurken, bu dönemde 90 bin 447 adet otomobil üretildi. Otomotivin 9 aylık kapasite kullanım oranı yüzde 57 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 58, ağır ticaride yüzde 40, traktörde ise yüzde 43 oldu.

TİCARİ DE PAZAR BÜYÜDÜ ÜRETİM DÜŞTÜ

OSD'den yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 23 oranında kaydedildi.

Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 97, hafif ticari araç pazarı yüzde 99 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 85 arttı. Yalnızca Eylül ayına bakıldığında ise yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 51 bin 682 adet, traktör üretimi ise 4 bin 133 adet oldu.

İHRACAT HEM ADETTE HEM DE GELİRDE AZALDI

Ocak-Eylül döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 33 azalarak 616 bin 120 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 30 oranında azalarak 417 bin 45 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 38 azaldı.

Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 23 azalarak 9 bin 520 adet olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs’ta 44 bin 406, Haziran’da 70 bin 809, Temmuz’da 78 bin 242, Ağustos 42 bin 865 olmuştu. Eylül’de ise bu rakam 92 bin 832 adet olarak kayıtlara geçti.

OSD verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 24, euro bazında ise yine yüzde 24 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 17.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 25 azalarak 6.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azaldı ve 5.6 milyar euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 28 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 17 oranında azaldı.