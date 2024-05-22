OtoTekno 5'inci bölümüyle ekrana geldi Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Volkswagen Golf'un performanslı versiyonu GTI ve arazi kullanımına izin veren üç tekerlekli Can-am Ryker konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

Habertürk Giriş: 22.05.2024 - 08:44 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL