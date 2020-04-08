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DHA

Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi´nde hasta hakları sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım Akgül, hafta sonu yaşadığı apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu.

DHA'nın haberine göre, bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Uyarı yazısını gören Yıldırım Akgül, yazının boş kalan kısımlarına, ''Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim, hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç bitecek. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize'' yazdı. Yıldırım Akgül yazının fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, sağlık çalışanına karşı gösterilen tutum tepki topladı.

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