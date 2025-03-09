ÖTV'siz alınabilecek yerli araçlar: ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar neler?
Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak araç sahibi olmasına yönelik yasal düzenlemelerde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren kararla, ÖTV'siz araç alımında hem yerli üretim oranı hem de satış süresiyle ilgili yeni kriterler belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte, engelli bireyler için araç sahibi olma süreci farklı bir boyut kazanıyor. Peki, ÖTV muafiyeti hangi durumlarda geçerli, ÖTV'siz araç kaç yılda satılabilir? İşte detaylar…
Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç sahibi olmasına yönelik düzenlemeye yeni şartlar eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ÖTV’siz araç alımında yerli üretim oranı en az yüzde 40 olacak ve araçların satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Bu değişiklik, engelli bireylerin araç alımında yeni bir dönemi başlatıyor. İşte güncel bilgiler...
ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK
Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.
Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?
Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;
- Togg T10X
- Fiat Egea Ailesi
- Renault Clio
- Renault Megane
- Renault Duster
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.
ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.
Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.
Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.