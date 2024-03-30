Oy kullanırken cep telefonu yasak mı?
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. YSK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılmayan oylar geçersiz sayılıyor. Bu kapsamda; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilip girilemeyeceği şimdiden araştırılıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
Türkiye, 31 Mayıs'ta yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Yerel yönetimlerdeki temsilcilerin belirleneceği bu seçim, ülkenin dört bir yanında önemli bir demokratik süreci işaret ediyor. Oy kullanacak olan seçmenler "Oy kullanırken cep telefonu yasak mı?" sorusuna şimdiden yanıt arıyorlar. İşte "Telefonla oy verme kabinine girilir mi?" sorusunun yanıtı...
CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRİLMEYECEK
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.
Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
PUSULALAR KAÇ ZARFA KONULACAK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.