Bir dönem Saadet Partisi ve Fazilet Partisi'nde milletvekilliği yapan, Prof. Dr. Oya Gönenç dün hayatını kaybetti. Uzun bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Oya Gönenç'in vefat haberine dair açıklama Saadet basın bürosundan geldi. Yapılan açıklamada Akgönenç’in özel bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gördüğü ve bu akşam hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, bir zamanlar milletvekilliği görevinde bulunan Oya Gönenç kimdir?

OYA AKGÖNENÇ KİMDİR?

Oya Akgönenç, 11 Ocak 1939 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

The American University Washington DC. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Master ve Doktora yapmıştır. The American University, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Prodüktivite Merkezi Uzmanlığı, Dünya Bankası Kalkınma Uzmanlığı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeliği ile XXI. Dönem Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır.

Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesidir.Evli ve 2 Çocuk annesidir. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesidir. 2009 yılında 'Türkiye'nin AB Stratejisi' adlı bir kitabı yayınlanmıştır. Millî Gazete'de yazıları yayımlanıyor. Ayrıca Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bölüm başkanlığı görevinde bulunmuştur. Oya Akgönenç, Türkiye'nin ilk 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen kadındır.

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