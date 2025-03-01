Oyak Renault 8 milyonuncu aracı üretti

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikası, 8 milyonuncu aracı üretti. Üretilen 8 milyonunca araç ise Renault Duster oldu. Duster, aynı zamanda Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında Türkiye'de üretilecek yeni modellerden ilki olma özelliğini taşıyor

Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jan Ptacek,

8 milyonuncu aracın üretimiyle ilgili olarak, "Renault Group, güçlü ortağı OYAK ile birlikte yarım asrı aşkın süredir Türkiye'deki üretim gücünü sürekli geliştirerek, Türkiye'yi otomotiv sektöründe stratejik bir üretim ve ihracat merkezi haline getirdi" dedi.

Fabrikanın beş bini aşkın çalışanı olduğunu da kaydeden Ptacek, "Oyak Renault, Renault Group’un en verimli üretim merkezlerinden biri olmanın yanı sıra ileri mühendislik çözümleri ve yenilikçi üretim teknolojileriyle de en yüksek kalite standartlarını koruyor. Ayrıca Oyak Renault bugün, Ar-Ge merkezi, geniş satın alma ekibi, tedarik zinciri ve planlarımıza ulaşmamıza yardımcı olan diğer birçok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Oyak Renault, mühendislik altyapısı, tedarik zinciri ve teknoloji odaklı yaklaşımı ile Renault’nun küresel üretim ağı içindeki stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fabrikada, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmak için yapay zeka odaklı sistemlerin, tam bağlantılı tedarik zinciri ve ileri otomasyon çözümleri ile entegre edildiği kaydedildi.