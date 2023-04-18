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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Öykü isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ÖYKÜ ADININ ANLAMI NEDİR?

Öykü ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Öykü adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Öykü isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ÖYKÜ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Öykü ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ayrıntılarıyla anlatılan olay. Hikâye.

ÖYKÜ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Öykü ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Öykü adını koymak caizdir.

ÖYKÜ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Öykü ismini kullanan 30.425 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Öykü ismini kullanan 6.841 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Öykü ismini kullanan 2.706 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Öykü ismini kullanan 3.197 kişi bulunmaktadır.

ÖYKÜ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Öykü ismindekiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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