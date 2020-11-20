Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi oturdu. İşine, hayatına ve ilişkilerine dair anlattıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte Öykü Serter'in biyografisi...

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gören 45 yaşındaki Öykü Serter ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür. Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

ÖYKÜ SERTER SEVGİLİSİ KİM?

Armağan Çağlayan'ın programında bir dönem yasak aşk yaşadığını itiraf eden Serter,"Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı." dedi. Öykü Serter'in sevgilileri merak ediliyor. Sosyal medyada söz konusu ilişkiye dair bazı isimler ortaya atıldı ancak Öykü Serter konuşulan isimlerle ilgili henüz yorum yapmadı.

ÖYKÜ SERTER'İN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Yıl Program

2018 Survivor Panorama

2016 Göz6 Panorama

2016 Göz6

2016 İşte Benim Stilim

2016 Fenomen

2015 Rising Star Türkiye

2014 Bu Tarz Benim

2011 Star Akademi

2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü

2010 MasterChef Türkiye

2007 Acemi Birlik

2006 B.U.M.

2006 Anadolu Rüzgarı

2004 Akademi Türkiye

2001 Biri Bizi Gözetliyor