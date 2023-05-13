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Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor?

14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak milyonlarca vatandaş, oylarının hangi durumlarda geçersiz sayılacağını merak ediyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor?

    13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için beklenen zamana geldik. Destekledikleri adaylar için sandıkların yolunu tutacak vatandaşlar, oylarının hangi hallerde geçersiz olabileceğini araştırıyor. İşte, oy verirken dikkatli olunması gereken hususlar...
  • Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor?

    Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

    Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

    Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.
  • Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor?

    "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

    Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

    Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
  • Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor?

    Tek zarfa atılacak iki pusuladan biri geçersiz sayılırsa diğeri de geçersiz sayılacak mı?

    Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
  • Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor?

    Sadece ittifak alanı içine basılan oylar geçerli sayılır mı?

    Seçmenler, "EVET" ve "TERCİH" mührünü istedikleri partiye basacak. Mührün, "siyasi partiye ayrılan alana", "hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne" veya "ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana" basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek.

    Sonuçlar, sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek. Pusulada yalnız ittifak alanı içerisine mührün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın "ortak oyları" sütununa ayrı ayrı işaretlenecek. İttifak içindeki siyasi partinin ortak oylardan gelen payı, partilerin oy oranlarına göre yapılacak hesaplamayla dağıtılacak.
  • Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? 14 Mayıs 2023 seçimlerde oylar hangi durumlarda geçersiz oluyor?

    Yanlış oy kullandığını söyleyen seçmene yeni pusula verilir mi?

    Seçimde, seçmene iki oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin iki oy pusulası tek zarfa konulacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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