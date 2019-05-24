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Oynaklığa karşı endeksleme dönemi

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı dün 30 milyar liralık İVME paketini açıkladı. Bu paketi diğerlerinden fark yeni bir kredi faiz türünü ortaya koyması ve kredi faizlerini endeksli hale getirmesi oldu. İstikrarsız ve aşırı oynaklık dönemlerinde endeksleme araçlarının yaygınlaşması belli bir koruma sağlayabilir. Abdurrahman Yıldırım yazdı

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Ekonomide yıl sonuna kadar kullandırılacak 30 milyar liralık krediyi içeren İVME paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hem yeni bir kredi faiz türünü, hem de iddialı bir cari açık hedefini ortaya koydu.

Üç kamu bankası tarafından hammadde ve ara malı, makine imalatı ve tarım alanlarında kullandırılacak kredilerin odak noktasında döviz olacak. Bu nedenle ithalatı ikame eden üretimler ve yatırımlar da, ihracatı artıracak yatırımlar ve üretimler de desteklenecek.

YENİ PAKETİN FARKI NEREDE?

-Bu paketi diğer paketlerden ayıran temel özelliği ise kredi faizlerinin artık endeksli hale getirilmesi oldu.

-İsteyen kredisinin faizini enflasyona, isteyen de Hazine ihalelerinde oluşan devlet iç borçlanma senedi DİBS faizine endeksleyebilecek. 2 yıllık kredide TÜFE’ye endeksli faizi tercih eden enflasyon oranı artı 2 puan faiz ödeyecek.

-DİBS’e endeksli krediyi tercih edenler de DİBS faizi artı 1 puan faiz ödeyecekler. 10 yıllık vadede ise hem enflasyon hem de DİBS üzerine artı 3 puan faiz eklenecek.

FAİZE ENDEKSLEME YAYGINLAŞTI

-Maaşlardan, kiralardan, mal ve fiyat artışlarından sonra mevduat faizlerini enflasyona endekslemiştik. Geçen ay itibariyle kamu bankaları bir yılı aşan vadelerde mevduata enflasyon artı 5 puan faiz vermeye başlamıştı. En son kredi faizlerini de enflasyona ve Hazine ihaleleri faizine endekslemiş olduk.

-Yüksek enflasyon ve yüksek faiz devam etsin veya etmesin endeksli fiyatlama ve finansal hesaplama giderek yaygınlaşıyor.

-İstikrarsız ve aşırı oynaklık dönemlerinde endeksleme araçlarının yaygınlaşması belli bir koruma sağlayabilir. Ya da endeksleme, koruma sağlayarak risk almayı kolaylaştırır.

-Ekonomi yönetiminin endekslemeye yönelmesinde böyle bir amaç rol oynamış olabilir. Belirsizlik dönemlerinde endeksli finansal araçların daha çok ilgi görmesi mümkün. Çünkü belirsizliği ve riski belli ölçüde azaltıyor.

YILLIK BAZDA CARİ FAZLA VERİLECEK

-Kredi paketinin odak noktasında döviz tasarruf edici veya döviz kazanıcı yatırımlar ve üretim var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paketi açıklarken bu nedenle cari açığa da dikkat çekti. Mayıs 2018’de 58 milyar dolara ulaşan cari açığın, Mart 2019’da 13 milyar dolara gerilediğini anımsatan Bakan Albayrak şunları söyledi:

-“Bu başarılı performansın sürmesiyle birlikte, haziran ayından itibaren Türkiye’nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Yeni Ekonomi Programın’da (YEP) 2019 yılı için 26 milyar dolarlık bir cari açık hedefi koymuştuk. Bu resim ortaya koyuyor ki dengelenme süreci devam ediyor. Birileri şunu diyebilir; ‘Kriz dönemleri, şunlar, bunlar.’ 2009’da da bir küresel kriz vardı. Dengelenmenin güzel tarafı burada.

2009’dakine kıyasla ihracatın artıp köpük ithalatın eridiği ve bu dengelenmenin cari fazlaya daha da pozitif etki ettiği, 18 yıllık AK Parti iktidarında ilk defa haziranda cari fazla dönemine girmiş olacağız. Bu ivme ve istikamet böyle devam ederse, 70’li yıllardan bugüne kadar 40 küsur yılda en yüksek cari fazla verdiğimiz yıl 2019 olacak.”

 

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