        Oyun salonuna pompalı saldırı

        Oyun salonuna pompalı saldırı

        Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekle ateş ettikten sonra tüfeği araziye atıp kaçan saldırgan, polisin takibi ile yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın olaydan sonra kaçtığı o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 19:02 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:06
        Oyun salonuna pompalı saldırı
        DHA'nın haberine göre; olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şüpheli, iddiaya göre husumetli olduğu kişinin işlettiği oyun salonuna pompalı tüfekle ateş açtı.

        Daha sonra yaya olarak kaçan şüpheli, tüfeği boş araziye atıp uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla saldırgan kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Şüphelinin saldırıdan sonra kaçtığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

