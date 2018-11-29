Dijital dönüşüm, oyun sektörü, ‘influencer’ marketing, e-spor ve paranın dijital dönüşümü gibi konuların ele alındığı FutureTalks 2018 etkinliğinde “Oyun Zaman Kaybı mı, Gelecek mi?” başlıklı söyleşiye katılan Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, oyun endüstrisinin bu sene 140 milyar dolarlık ciroyu aştığına dikkat çekti.
2018’de mobil oyun pazarının ilk defa dünya oyun pazarının yüzde 50’sinden fazlasını kapsadığına değinen Özistek, 80 milyar dolarlık gelirin mobil oyunlardan, geri kalan 60 milyar doların ise PC, konsol gibi diğer platformlardan sağlandığını açıkladı. Özistek, “Son 5 yıla baktığımızda en güçlü ve en hızlı şekilde büyüyen ve oyun sektörünü de büyüten ana kanal mobil oyun olarak gözüküyor” dedi.
‘ONLARA ZAMAN KAYBI GİBİ GELİYOR ÇÜNKÜ…’
Barış Özistek, şunları söyledi:
“İnsanlara oyunun zaman kaybıymış gibi gelmesinin ardındaki temel neden, belli bir yaş üzerindeki kişilerin gençliklerinde oyun oynamamış olması. Oyun onlar için bilinmeyen bir dünya ve bu dünya onları korkutuyor. Ama futbol oynadıkları için, çocukları da futbol oynadığı zaman bu onları endişelendirmiyor, en iyi ve en kötü senaryonun ne olacağını biliyorlar. Sonuçta hepimizin bir eğlence ihtiyacı var; bu eğlence ihtiyacını ister futbol oynayarak, ister sinemaya giderek, istersek oyun oynayarak karşılayabiliriz. Oyun dünyadaki en ekonomik eğlence araçlarından bir tanesi olduğu için de çok hızlı büyüyor. Çünkü milyarlarca insanı eğlendirme fırsatına sahipsiniz.”
‘SOYUTLANMIŞ OLURUZ’
Dijital oyunların, günümüz gerçeklerine uygun sosyal ortamı sunduğunu ifade eden Barış Özistek, şöyle devam etti: “Oyuna zaman kaybı demek çok yanlış, şu anki dijital dünyanın eğlence alanındaki yansıması oyun. Oyuna zaman kaybı dersek günümüz dünyasından soyutlanmış oluruz. Oyun oynamayıp kendine çok daha farklı eğlence alışkanları edinip, günümüz dünyasından izole olan kişi asıl zaman kaybı yaşıyor demektir. Günümüz iş dünyası, farklı kültürlerde ve farklı coğrafyalarda yaşayan kişilerin birbirleri ile iletişimini ve iş yapmasını gerekli kılıyor. Dijital oyun dünyamızın gerçeklerine uygun sosyal ortamı ve etkileşimi sağlıyor. ”
KORE’YE ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GİDECEKLER
Netmarble olarak mobil e-spora daha çok odaklandıklarını belirten Özistek, “Aksiyon oyunları her zaman popüler, fakat e-spor alanında aksiyon oyunlarının karşısında masa, kart ve rol yapma (RPG) oyunları gelecekte yükselişte olacak” dedi.
E-spor alanında iki oyunları bulunduğunu hatırlatan Özistek, “PC platformundaki aksiyon oyunumuz Wolfteam’in Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının da yer aldığı, çok uzun yıllardır düzenlenen bir ligi bulunuyor. Mobil e-spor alanındaki Paramanya oyunumuzun da ligi ve turnuvaları oluyor. Hatta Türkiye’de ilk defa bir mobil espor oyununda dünya şampiyonasına takım gönderiyoruz. Aralık ayının son haftasında Kore’de düzenlenecek finale Türkiye’den ve Ortadoğu’dan katılacak 2’şer oyuncu birçok ülkeden gelecek oyuncular ile şampiyon olmak için mücadele edecek” diye konuştu.
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