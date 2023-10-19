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ÖDÜL NE KADAR BÜYÜKSE KAZANMA ŞANSINIZ O KADAR DÜŞÜK Oyuncak kapma makinelerinde yer alan bir başka hile ise ne kadar büyüklükte ödül vereceği ile ilgilidir. Bu ayar temelde bir kişinin her X oyun miktarında sadece 1 ödül kazanmasına izin vermesi üzerine kuruludur. Örnek olarak içi ayılarla dolu bir pençeli oyuncak makinesi olduğunu varsayalım.

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Ayıların satıcıya maliyeti 1,50 dolardır. Makinenin çalışma maliyeti ise 0,50 dolar, bu hesaba göre makine 6-9 (3,00 - 4,50 dolar) kez oynandıktan sonra bir ödül kazandırır. TEKNOLOJİK BİR ÜRÜNÜ KAZANMAK İÇİN DEFALARCA OYNAMANIZ GEREKİR Eğer içinde iPad olan büyük bir oyuncak makinesi düşünürsek bu teknolojik cihazın maliyeti satıcıya 500 dolar olarak hesap edilir. Makineye maliyeti ise oyun başına 1,00 dolardır. Bu nedenle makineden iPad'i kazanabilmek için en az 1000-1500 deneme oyun oynanması gerekir.

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SON HİLE PENÇELERİN KUVVETİ Oyuncak kapma makinelerindeki son hile ise pençelerin yukarı çıkarken sağladığı kuvvettir. Pençe genellikle yarıya ulaştığında kol kuvveti zayıflar ve ödül yere düşer. Bu makine de yer alan başka bir ayardır. Çoğu oyuncu bu ayarı bilmediği için tekrar tekrar deneme yapar. Makine sahibi tarafından yapılan bu ayar tamemen şansa dayalıdır. Ancak belki bazı oyuncak kapma makinelerinde şansınız yaver gidebilir. Kaynak: Medium, VICE

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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