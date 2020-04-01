Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse bir ünlü isim daha yenildi. Star Wars filmiyle hafızalara kazınan Andrew Jack, 76 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.

Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan İngiliz oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Star Wars'ta Major Caluan Ematt karakterine hayat veren Andrew Jack’in eşi Avustralya’da karantinada olduğundan Jack'in son anlarında yanında yer alamadı. Eşi, Twitter'dan, "Bugün bir adamı kaybettik. Andrew Jack'e iki gün önce koronavirüs teşhisi konuldu" notunu yazdı.

Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson’a koçluk yapıyordu. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.

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