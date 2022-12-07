Türk dizi ve sinema dünyasının önde gelen oyuncularından Ayten Soykök, Taksim'de korkunç bir kazaya karıştı. Sevilen oyuncu, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla yayaların arasına daldı. Söz konusu olayda yolda yürüyen nişanlı çiftten biri ve son anda aracın üstüne zıplayan bir adam da yaralandı...