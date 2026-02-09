Oyuncu Begüm Kütük, babasını kaybetti

Begüm Kütük, babası Celalettin Kütük’ün vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kütük, babasına veda ederken duygusal satırlara yer verdi.

Babasının vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Begüm Kütük, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk... Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi."

Birçok meslektaşı, Begüm Kütük’e taziye mesajlarıyla destek oldu.