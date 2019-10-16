İsimsizler'in Murat'ı Çağkan Çulha, avukat İpek Ertuğral ile sade bir nikah töreni ile hayatını birleştirdi.

Ağustos ayında nişanlanan ünlü oyuncunun cumartesi günü gerçekleşen nikah törenine yakın çevresi ve arkadaşları katıldı.

İpek Ertuğral nikah töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Yazsam neler yazarım ama sadece omzunda olsun başım ve hepsi içimde kalsın istiyorum... 2 senede nelerle mutlu olduk nelerle mücadele ettik neler başardık nasıl sevdik neler hissettik, çoktan nasıl güzel bir aile olmayı öğrendik." notunu düştü.

2003 yılında Hayat Bilgisi dizisinde Arda olarak ilk ekran deneyimini başarıyla geçen Çağkan Çulhan, sonrasında birçok dizide yer almıştı.

Acemi Cadı’da Selim olarak de izlediğimiz Çulha, Adanalı dizisinde Engin, Muhteşem Yüzyıl’da İlyas, Kaçak’da Fatih ve son olarak da İsimsizler dizisinde Murat olarak ekrandaydı.