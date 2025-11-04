Oyuncu Diane Ladd hayatını kaybetti

Çok sayıda ABD yapımı film ve dizilerde rol alan Diane Ladd, yaşamını yitirdi. Diane Ladd’in ölüm haberini, kendisi gibi oyuncu olan kızı Laura Dern duyurdu.

Laura Dern; "Muhteşem kahramanım ve annem olmasından dolayı şanslı ve gururlu olduğum Diane Ladd, bu sabah evinde, ben yanındayken hayata veda etti. O, yalnızca hayallerin yaratabileceği en muhteşem evlat, anne, büyükanne, oyuncu, sanatçı ve empatik ruhtu. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Şimdi melekleriyle birlikte uçuyor" ifadelerini kullandı.

Diana Ladd, 1974 yapımı 'Alice Doesn't Live Here Anymore' adlı filmde ve Flo rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın' oyuncu dalında ilk Akademi Ödülü adaylığını kazandı. Film büyük ilgi görünce ardından 'Alice' adında dizisi çekildi. Buradaki performansı Ladd'e, 1981'de TV dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Küre ödülünü kazandırdı.