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        Haberler Dünyadan Oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa ölümlerinden iki ay sonra defnedildi - magazin haberleri

        Oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa ölümlerinden iki ay sonra defnedildi

        Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, şubat ayında evlerinde ölü bulunmalarından neredeyse iki ay sonra son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:01
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        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
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        Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmalarından iki ay sonra son yolculuklarına uğurlandı.

        95 yaşındaki oyuncu ile 65 yaşındaki piyanist eşinin cansız bedenleri 26 Şubat'ta bulunmuştu. Yapılan araştırmada, Arakawa'nın 12 Şubat civarında hantavirüs akciğer sendromundan öldüğü, Hackman'ın ise 18 Şubat'ta Alzheimer hastalığı ve böbrek hastalığıyla daha da kötüleşen ciddi kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Çiftin üç köpeğinden birinin de açlık ve susuzluktan öldüğü belirlenmişti.

        Ölümlerinden günler sonra Hackman çiftine, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından düzenlenen özel bir törenle veda edildi. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı Santa Fe'de düzenlenen törene, Gene Hackman'ın Fay Maltese ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Christopher Hackman (65), Elizabeth Hackman (62) ve Leslie Hackman (58) de katıldı.

        VASİYET KARMAŞASI

        Gene Hackman'ın vasiyetinde çocuklarına yer vermeyerek tüm mirasını Betsy Arakawa’ya bıraktığı anlaşılmıştı. Ünlü oyuncunun 80 milyon dolarlık servetinin kime kalacağına dair tartışmalar başlamış, çocuklarının uzun süre cenazeleri teslim almayışı, bu karışıklığa bağlanmıştı. Hackman'ın, mal varlığını eşine bıraktığı ifade edilen vasiyeti, Arakawa'nın önce hayatını kaybetmesi nedeniyle belirsizlik yaratmıştı. Vasiyetin içeriğine bağlı olarak hukuki süreçlerin başlatılabileceği belirtilirken, Hackman'ın mirasıyla ilgili nihai kararın, vasiyetin detayları ve olası yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.

        1991'den beri evli olan çift, Gene Hackman'ın 2004'te 'Welcome to Mooseport' filminde rol aldıktan sonra oyunculuktan emekli olmasından bu yana gözlerden uzak yaşıyordu. Çift, en son Mart 2024'te bir gezi sırasında birlikte fotoğraflanmıştı. İki kez Oscar kazanan Hackman ile eşi Arakawa, Santa Fe'deki bir restoran çıkışında görüntülenmişti.

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        #Gene Hackman
        #Betsy Arakawa
        #Cenaze
        #ölüm
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