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        Haberler Magazin Oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti

        'Davacı' ve 'Postacı' filmleriyle tanınan oyuncu Gülümser Gülhan, yaşamını yitirdi. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:31
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        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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        Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti.

        Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Vakfın açıklamasında; "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        Gülümser Gülhan, ünlü oyuncu Ahmet Gülhan'ın eşi...

        Fotoğraflar: Instagram

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