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        Haberler Magazin Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'e veda - Magazin haberleri

        Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'e veda

        Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Mehmet Ali Tuncer, toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:44
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer'in cenaze namazı, Beykoz Paşabahçe Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılındı.

        Cenaze töreninde taziyeleri sanatçının ailesi kabul etti.

        Törende müzisyenler Eşref Ziya ve Grup Genç solisti Murat Polat, oyuncular Ahmet Yenilmez, Sabri Arafatoğlu, Mehmet Usta, Dursun Ali Erzincanlı, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Hakan Hüseyin Gül, Celal Al, Engin Kut, Asalet Durmuş, Şemistan Kaya, Fulya Bilginer ve Mesut İlik, yazar İsrafil Kuralay ile yapımcı Bilal Arıoğlu da yer aldı.

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        Oyuncunun cenazesi, törenin ardından Akbaba Mezarlığı'na defnedildi.

        MEHMET ALİ TUNCER HAKKINDA

        İlköğretim hayatından itibaren tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, 1985'te Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro sahnesine adım attı. TRT 1'de yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde 'Boluluzade Ali Taygu' karakterini canlandıran Tuncer ayrıca; "The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam Gözlerinde Kaldı", "Çarli İş Başında", "Aşkımızda Ölüm Var", "Deli Yürek", "Sultanın Sırrı" ve "Yeniden Başlamak" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Tuncer, aynı zamanda tiyatroda "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.

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