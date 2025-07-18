Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'e veda

MEHMET ALİ TUNCER HAKKINDA

İlköğretim hayatından itibaren tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı, 1985'te Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro sahnesine adım attı. TRT 1'de yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde 'Boluluzade Ali Taygu' karakterini canlandıran Tuncer ayrıca; "The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Sevdam Gözlerinde Kaldı", "Çarli İş Başında", "Aşkımızda Ölüm Var", "Deli Yürek", "Sultanın Sırrı" ve "Yeniden Başlamak" adlı yapımların da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Tuncer, aynı zamanda tiyatroda "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.