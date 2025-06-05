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        Haberler Magazin Oyuncu Mehmet Uğur, yoğun bakımda - Magazin haberleri

        Oyuncu Mehmet Uğur, yoğun bakımda

        Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Mehmet Uğur'un yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:20
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        Yeşilçam emektarı yoğun bakımda
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        Türk sinemasının pek çok filminde yan rollerle izleyici karşısına çıkan Mehmet Uğur'dan üzücü haber geldi.

        Mehmet Uğur'un kalp ve bacak damalarındaki tıkanma nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Oyuncunun kızı Çiçek Uğur, yaptığı açıklamada; "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz" dedi.

        Mehmet Uğur, geçtiğimiz yıl Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'nü İhsan Gedik ile birlikte almıştı.

        Mehmet Uğur; "Malkoçoğlu, Kara Murat filmleri ve diğer yapımlar derken, biz Türker İnanoğlu ile neredeyse her gün yan yanaydık. Üzerimizde emeği çok. Bize hep kol kanat gerdi. Ona her gün dua ediyorum" diyerek, duygularını dile getirmişti.

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        #Mehmet Uğur
        #Yeşilçam
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