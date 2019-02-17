3 | 16

Cenaze törenine CHP'li milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Niyazi Nefi Kara ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. Tevfik Avkıran'ın cenazesi, Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi.