Oyuncu Necip Naşit Özcan yoğun bakımda

Adile Naşit'in yeğeni, 68 yaşındaki oyuncu Necip Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi.

Naşit Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi: Sevgili dostlar! Naşit, 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok...

REKLAM Birkaç kişi bazen teker teker farklı günler çok kısıtlı bir süre görebiliyoruz. Bir anda çok fazla kişi haklı olarak aynı soruları sorunca, yeni haberi olanların merakını gidermek adına bir açıklama yapma gereği hissettim. Buradan bilgilendirme yapacağım.

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Necip Naşit Özcan, tiyatro oyunlarının yanı sıra pek çok dizide de rol aldı.