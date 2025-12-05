Habertürk
        Oyuncu Rebecca Gayheart ile milyarder sevgilisi Peter Morton aşka geldi

        Oyuncu Rebecca Gayheart ile milyarder sevgilisi Peter Morton aşka geldi

        ALS hastalığına yakalanan eski eşi Eric Dane'e açtığı boşanma davasını geri çeken Rebecca Gayheart, milyarder iş insanı Peter Morton ile tüm hızıyla aşk yaşamaya devam ediyor. İkili, restoran çıkışı dudak dudağa görüntülendi

        Giriş: 05.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:42
        Aşka geldiler
        Ünlü oyuncu Rebecca Gayheart, milyarder iş insanı Peter Morton ile dudak dudağa görüntülendi. 54 yaşındaki oyuncu ve 78 yaşındaki iş insanı, dün Beverly Hills'te birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken fotoğraflandı.

        Yıllardır birlikte olduğu bilinen Rebecca Gayheart ile Peter Morton ilk kez 2023'te görüntülendi.

        Rebecca Gayheart, Eric Dane ile evliydi ve Şubat 2018'de ayrıldı. Ancak çift, hastalık nedeniyle boşanmaktan vazgeçti. Boşanma davası açan Gayheart, mart ayında, 7 yıldan fazla bir süre sonra davanın reddedilmesini talep etti.

        Rebecca Gayheart ve Eric Dane
        Rebecca Gayheart ve Eric Dane

        Eric Dane, nisan ayında kendisine ALS teşhisi konduğunu duyurdu. 2004'te evlenen Rebecca Gayheart ile Eric Dane'nin 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia adında iki kızı var.

        ALS hastalığı ilerleyen Eric Dane, artık tekerlekli sandalye kullanıyor
        ALS hastalığı ilerleyen Eric Dane, artık tekerlekli sandalye kullanıyor
