Oyuncu Rebecca Gayheart ile milyarder sevgilisi Peter Morton aşka geldi

Ünlü oyuncu Rebecca Gayheart, milyarder iş insanı Peter Morton ile dudak dudağa görüntülendi. 54 yaşındaki oyuncu ve 78 yaşındaki iş insanı, dün Beverly Hills'te birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken fotoğraflandı.

Yıllardır birlikte olduğu bilinen Rebecca Gayheart ile Peter Morton ilk kez 2023'te görüntülendi.

Rebecca Gayheart, Eric Dane ile evliydi ve Şubat 2018'de ayrıldı. Ancak çift, hastalık nedeniyle boşanmaktan vazgeçti. Boşanma davası açan Gayheart, mart ayında, 7 yıldan fazla bir süre sonra davanın reddedilmesini talep etti.

Rebecca Gayheart ve Eric Dane

Eric Dane, nisan ayında kendisine ALS teşhisi konduğunu duyurdu. 2004'te evlenen Rebecca Gayheart ile Eric Dane'nin 15 yaşındaki Billie ve 13 yaşındaki Georgia adında iki kızı var.

ALS hastalığı ilerleyen Eric Dane, artık tekerlekli sandalye kullanıyor