"KENDİMİ ÇOK ÖZEL HİSSETTİRDİN"

Eşinin kolunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Süreyya Yalçın, paylaşımına duygusal bir not düştü. Yalçın, gönderisinde, "Hayatımda bir kere daha bana kendimi çok özel hissettirdin. İyi ki doğdum, iyi ki senin oldum. Hani derler ya 'Monotonlaşır' diye... Yalan! Bizim sevgimiz birbirimize olan hislerimiz hala her geçen gün kuvvetleniyor. Seni çok seviyorum hayatımın anlamı." ifadelerini kullandı.