Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Kübra Hera Aslan, sesi ve yorumuyla da dinleyenlerden tam not almayı başardı.

Sevgilisi Ozan Doğulu'nun da ön sıralardan izlediği performansı esnasında zaman zaman ritmi yükseltip zaman zaman romantik şarkılar seslendiren genç popçu finali ise Yıldız Tilbe'nin ''Vazgeçtim'' şarkısı ile yaptı.

Ozan Doğulu'nun da klavye başına geçerek sevgilisine eşlik ettiği gecenin sonunda aşk dolu bir düete imza atan ikili, seyircilerin yoğun alkışları ile sahneden ayrıldı.