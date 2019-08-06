Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinOzan Doğulu ile Hera aşklarını sahneye taşıdı - Magazin haberleri

Ozan Doğulu ile Hera aşklarını sahneye taşıdı

Ünlü prodüktör ve aranjör Ozan Doğulu ile aşkları dolu dizgin devam eden genç popçu Kübra Hera Aslan, Bodrum'da bir otelde sahne aldı

Ozan Doğulu - Kübra Hera Aslan

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Kübra Hera Aslan, sesi ve yorumuyla da dinleyenlerden tam not almayı başardı.

Sevgilisi Ozan Doğulu'nun da ön sıralardan izlediği performansı esnasında zaman zaman ritmi yükseltip zaman zaman romantik şarkılar seslendiren genç popçu finali ise Yıldız Tilbe'nin ''Vazgeçtim'' şarkısı ile yaptı.

Ozan Doğulu'nun da klavye başına geçerek sevgilisine eşlik ettiği gecenin sonunda aşk dolu bir düete imza atan ikili, seyircilerin yoğun alkışları ile sahneden ayrıldı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğa Rutkay kızı Piraye ile fotoğrafını paylaştı- Magazin haberleri
MAGAZİN"Tarif edemiyorum"
Ümit Erdim eridi! Bakın kaç kilo verdi - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncu eridi
Tuğçe Aral'ın Kaz Dağları paylaşımı olay oldu! Kaz dağları nerede? - Magazin haberleri
MAGAZİNTuğçe Aral'ın paylaşımı olay oldu
Eser Yenenler: Karım mizahçı olmaya karar verdi - Magazin haberleri
MAGAZİN"Karım mizahçı olmaya karar verdi"
Açelya Akkoyun: Domatesler kışa hazır - Magazin haberleri
MAGAZİN"Domatesler kışa hazır"
Erdal Özyağcılar: Rap söylememi asla istemiyorlar - Magazin haberleri 2019
MAGAZİN"Rap söylememi asla istemiyorlar"
Sıla şarkılarını oturarak söyleyince tepki çekti - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNSıla'ya Bodrum'da seyirci şoku
Ebru Polat o mesajı ifşa etti! 'Size tekne hediye edebilirim' - Magazin haberleri
MAGAZİNEbru Polat o mesajı ifşa etti
Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk'tan yeni poz - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNAşıklardan yeni poz
Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİN"Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X