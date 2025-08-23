Habertürk
        Ozan Güven, '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı

        Ozan Güven, '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı

        Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven, rol arkadaşı Çağla Şıkel'e gelen tepkilerin ardından '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı

        Giriş: 23.08.2025 - 18:24 Güncelleme: 23.08.2025 - 18:25
        Kadrodan ayrıldı
        Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

        Çağla Şıkel; "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Bulutsuz'a destek vermişti.

        Ozan Güven, kendisiyle aynı projede yer aldığı için Çağla Şıkel'e gelen tepkilerin ardından '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan ayrıldı.

        TİYATROTR'den yapılan açıklamada; "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

        Ozan Güven de bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak; "Benimle prova yapan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Umarım tekrar karşılaşırız. Yaşasın sanat" dedi.

        #ozan güven
        #çağla şıkel
