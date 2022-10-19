Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak başarılı performansıyla dikkat çekiyor.



Milli oyuncu, sezon başında Schalke'den 5 milyon Euro karşılığında transfer olduğu mavi beyazlı kulüpte 12 resmi karşılaşmaya çıktı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen hücuma önemli katkı sağlayan Ozan Kabak 12 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı.

Son olarak Hoffenheım'ın Schalke'yi 5-1'lik skorla Almanya Kupası'nda saf dışı bıraktığı mücadelede bir kez fileleri havalandıran, bir de asiste imza atan başarılı defans futbolcu, Alman basınından da tam not aldı.



Milli futbolcu 42 resmi karşılaşmaya çıktığı eski takımı Schalke'de 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.