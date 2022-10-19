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Ozan Kabak performansıyla göz kamaştırıyor

Bundesliga'da Hoffenheim formasını terleten Ozan Kabak 12 maçta attığı 3 gol ve skora katkısının yanında başarılı performansıyla dikkat çekiyor

Ozan Kabak performansıyla göz kamaştırıyor

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Milli oyuncu, sezon başında Schalke'den 5 milyon Euro karşılığında transfer olduğu mavi beyazlı kulüpte 12 resmi karşılaşmaya çıktı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen hücuma önemli katkı sağlayan Ozan Kabak 12 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı.

Son olarak Hoffenheım'ın Schalke'yi 5-1'lik skorla Almanya Kupası'nda saf dışı bıraktığı mücadelede bir kez fileleri havalandıran, bir de asiste imza atan başarılı defans futbolcu, Alman basınından da tam not aldı.

Milli futbolcu 42 resmi karşılaşmaya çıktığı eski takımı Schalke'de 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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