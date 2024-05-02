Ozan Orhon: 90'lar gibisi bir daha gelmez

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yeni şarkısı 'İki Deli' için stüdyoya giren Ozan Orhon, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orhon, "Şarkı çok güzel. Bu sene kim şampiyon olursa şampiyonun şarkısı geliyor. Çünkü kıpır kıpır tam bir şampiyonluk şarkısı. Gümbür gümbür herkesi oynatacak bir şarkı" dedi.

Müziğe 9 yıl ara verdikten sonra geri dönen Ozan Orhon; "Benim özlemim var. 9 senelik bir aradan sonra üretmek lâzım. Hızlı gidiyoruz şarkılarda da. Haziran aylarında bir şarkı daha hazırlayacağız. Ardı ardına şarkılarımızı seslendireceğiz ve sevenler ile buluşturacağız. Gençlerin okuma tarzına yakın türde okumalarda bulunmaya çalışıyorum. Yeni gençler de bunları seviyor. Benim gençlerle de güzel bir diyaloğum var" ifadelerini kullandı.

REKLAM "90'LAR GİBİSİ BİR DAHA GELMEZ" 'İki Deli' adlı şarkının sebebini de açıklayan Ozan Orhon;"Deli olmayan var mı bu hayatta? Deli olmasam bu işi yapmam. Kalbimdeki o delilik yaslıyor. İkinci deli eşim olabilir. İlki zaten benim" diyerek güldü. Son dönemde 90'lar şarkılarının popülaritesini de değerlendiren Ozan Orhon; "90'lar altın çağ. Geldi ve gitti. Oralara takılmamak lazım, yeni üretimlere de geçmek gerekiyor. 90'lar gibisi bir daha da gelmez bence. Kendi sahnelerimde de o dönemin şarkılarını seslendiriyorum. Bir daha o duyguları yaşayabileceğimiz şarkıları yakalayamayız" ifadelerini kullandı.