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        Haberler Müzik Ozan Orhon: 90'lar gibisi bir daha gelmez - Magazin haberleri

        Ozan Orhon: 90'lar gibisi bir daha gelmez

        Yeni şarkısı 'İki Deli' için stüdyoya giren Ozan Orhon, samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemde 90'lar şarkılarının popülaritesini değerlendiren Orhon, "90'lar altın çağ. Geldi ve gitti. Oralara takılmamak lazım, yeni üretimlere de geçmek gerekiyor. 90'lar gibisi bir daha da gelmez bence" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:48
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        "90'lar gibisi bir daha gelmez"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yeni şarkısı 'İki Deli' için stüdyoya giren Ozan Orhon, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orhon, "Şarkı çok güzel. Bu sene kim şampiyon olursa şampiyonun şarkısı geliyor. Çünkü kıpır kıpır tam bir şampiyonluk şarkısı. Gümbür gümbür herkesi oynatacak bir şarkı" dedi.

        Müziğe 9 yıl ara verdikten sonra geri dönen Ozan Orhon; "Benim özlemim var. 9 senelik bir aradan sonra üretmek lâzım. Hızlı gidiyoruz şarkılarda da. Haziran aylarında bir şarkı daha hazırlayacağız. Ardı ardına şarkılarımızı seslendireceğiz ve sevenler ile buluşturacağız. Gençlerin okuma tarzına yakın türde okumalarda bulunmaya çalışıyorum. Yeni gençler de bunları seviyor. Benim gençlerle de güzel bir diyaloğum var" ifadelerini kullandı.

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        "90'LAR GİBİSİ BİR DAHA GELMEZ"

        'İki Deli' adlı şarkının sebebini de açıklayan Ozan Orhon;"Deli olmayan var mı bu hayatta? Deli olmasam bu işi yapmam. Kalbimdeki o delilik yaslıyor. İkinci deli eşim olabilir. İlki zaten benim" diyerek güldü. Son dönemde 90'lar şarkılarının popülaritesini de değerlendiren Ozan Orhon; "90'lar altın çağ. Geldi ve gitti. Oralara takılmamak lazım, yeni üretimlere de geçmek gerekiyor. 90'lar gibisi bir daha da gelmez bence. Kendi sahnelerimde de o dönemin şarkılarını seslendiriyorum. Bir daha o duyguları yaşayabileceğimiz şarkıları yakalayamayız" ifadelerini kullandı.

        "ŞEBNEM FERAH İLE DÜET YAPMAYI ÇOK İSTERİM"

        Ozan Orhon, "90'lardan bir dostunuzla düet yapmak isteseydiniz bu kim olurdu?" sorusuna; "Şebnem Ferah... Şebo ile çok isterim. Eğer bir şey yapabilirsek beraber Zerrin Abla ile de isterim. Yaz sonunda bir düet de düşünüyoruz. Biraz da ağlatacağız" yanıtını verdi.

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        #Ozan Orhon
        #iki deli
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