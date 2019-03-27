Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ozan Şer ve eşi Bahar Şer, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Güneşli havanın tadını bir restoranda kahve içip sohbet ederek çıkaran Şer çifti, daha sonra dünyaca ünlü mağazaları da gezerek yaklaşan yaz sezonu için alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.