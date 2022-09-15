Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım!

"BANA AŞKLA BAKTIĞIN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Futbolcu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ailece çekilen fotoğraflarını yayınlayan Tufan, gönderisine, "Benim en güzel yanım. Bana aşkla baktığın için, dolu dolu sevdiğin için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Oğlumuzla birlikte daha nice yaşlarımız olsun. İyi ki doğdun aşkım..." notunu düştü.