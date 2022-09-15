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Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım!

Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan'ın doğum gününü, "Benim en güzel yanım. Bana aşkla baktığın için, dolu dolu sevdiğin için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Oğlumuzla birlikte daha nice yaşlarımız olsun. İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle kutladı

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  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    Ozan Tufan ile Rojin Tufan, geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Ocak ayında oğullarını kucaklarına alan çiftten Rojin Tufan, dün 26 yaşına bastı.
  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    "BANA AŞKLA BAKTIĞIN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

    Futbolcu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ailece çekilen fotoğraflarını yayınlayan Tufan, gönderisine, "Benim en güzel yanım. Bana aşkla baktığın için, dolu dolu sevdiğin için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Oğlumuzla birlikte daha nice yaşlarımız olsun. İyi ki doğdun aşkım..." notunu düştü.
  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    "İYİ Kİ SEN!"

    Eşinin gönderisine kayıtsız kalmayan Rojin Tufan, "Seni, sizi, her şeyden çok seviyorum... İyi ki sen. Birlikte daha nice güzel senelere kalbim..." yorumunda bulundu. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    "HOŞ GELDİN CANIM OĞLUM"

    Ayrıca doğumdan sonra eşi ve oğlu ile çekilen bu karesini yayınlayan ünlü futbolcu, gönderisine "Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz" notunu düşmüştü.
  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    "SÜRPRİZ!"

    Rojin Tufan, bebek müjdesini de Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurmuştu.
  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    ALİ KOÇ İLE KIZ İSTEMEYE GİTTİ

    Öte yandan ünlü futbolcu, 2020'nin eylül ayında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rojin Haspolat'ı ailesinden istemişti.
  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu yapmıştı.
  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    BOĞAZ'DA EVLİLİK TEKLİFİ

    Ozan Tufan, sevgilisine İstanbul Boğaz'daki bir mekanda evlilik teklifinde bulunmuştu.
  • Ozan Tufan'dan Rojin Tufan'a: Bana aşkla baktığın için çok şanslıyım! - Magazin haberleri

    ROJİN TUFAN HAKKINDA

    14 Eylül 1992 doğumlu olan Rojin Tufan Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu. Ardından Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan'la yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşayan Rojin Tufan, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonlğu yapıyor.

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