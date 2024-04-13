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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Hull City, QPR'ı 3-0 yendi - Futbol Haberleri

        Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Hull City, QPR'ı 3-0 yendi

        Milli futbolcularımız Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Championship ekibi Hill City, Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup ederken Ozan Tufan maçı bir gol, Abdülkadir ise bir asistle tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:19 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:19
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        Ozan attı, Hull City kazandı
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        Milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City, İngiltere Championship mücadelesinde Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın 8. dakikasında Ozan Tufan'ın gol perdesini açtığı maçta, Hull City'nin diğer gollerini 27. dakikada Fabio Carvalho ve 52. dakikada Jaden-Philogene-Bidace attı.

        Müsabakaya ilk on birde başlayan Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, ikinci yarıda oyundan çıktı.

        Hull City bu galibiyetle puanını 65'e çıkarırken, Queens Park Rangers 47 puanda kaldı.

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