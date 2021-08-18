DHA

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a gidiyor. Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon Euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.