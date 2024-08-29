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        Haberler Bilgi Ekonomi Özata Denizcilik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Özata Denizcilik 'OZATD' borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

        Özata Denizcilik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?

        Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27-29 Ağustos tarihlerinde 105 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, "Özata Denizcilik halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Özata Denizcilik 'OZATD' borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. Toplamda 13 milyon 350 bin lot dağıtımında bulunacak firma 'OZATD' hisse koduyla işlem görecek. İşte Özata Denizcilik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:18
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        Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Özata Denizcilik 27-29 Ağustos tarihleri arasında talep topladı. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek olan Özata Denizclik’in halka açıklık oranı yüzde 18,71 olarak açıklandı. Dağıtılan lotların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcıya yüzde 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılacak. Peki, "Özata Denizcilik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kişi başı kaç lot verecek?" İşte detaylar...

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        ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

        Özata Denizcilik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Kişi başına düşen lot miktarı halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        ÖZATA DENİZCİLİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Özata Denizcilik'in borsada işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Şirketin önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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        ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ TARİHLERİ 2024

        Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında talep topladı

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        ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

        Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

        6

        ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Firma, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak. Firmanın olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).

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        ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Özata Denizcilik katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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